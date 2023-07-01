Участок улицы Жигулевской в Тюмени закроют для транспорта на 20 дней
Общество, 08:12 24 июля 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Участок автодороги ул. Жигулевской в Тюмени будет закрыт для транспорта с 1 августа. Как сообщает городская администрация, ограничение вводится в связи с монтажом сетей водоотведения.
Дорога в районе пересечения с ул. Елизарова будет закрыта для проезда до 20 августа. Схемы объезда: улицы Холодильная и Харьковская. Участников движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.
| Фото: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта