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Участок улицы Жигулевской в Тюмени закроют для транспорта на 20 дней

Общество, 08:12 24 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участок автодороги ул. Жигулевской в Тюмени будет закрыт для транспорта с 1 августа. Как сообщает городская администрация, ограничение вводится в связи с монтажом сетей водоотведения.

Дорога в районе пересечения с ул. Елизарова будет закрыта для проезда до 20 августа. Схемы объезда: улицы Холодильная и Харьковская. Участников движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта | Фото: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта

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# ограничение движения

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