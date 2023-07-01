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Более 126 тысяч жителей Тюменской области не могут выехать за границу из-за долгов

Общество, 18:16 20 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 126 тыс. жителей Тюменской области не могут выехать за границу из-за долгов. Они задолжали от 10 тыс. рублей по алиментам, выплатам возмещения вреда здоровью, морального или имущественного ущерба, по потере кормильца, сообщает региональное управление федеральной службы судебных приставов.

Узнать и оплатить задолженность можно через портал Госуслуг, напоминает ведомство. Для этого действует сервис "Ход снятия ограничения выезда из России". Помимо сведений об ограничении выезда за пределы страны, расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно получить в сервисе "Ход исполнительного производства".

В управлении подчеркнули, возможность выезда за границу зависит от исполнения судебных решений и наличия у судебного пристава сведений о полной уплате должником задолженности по исполнительному производству. Обычно на это требуется не менее трех рабочих дней.

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# задолженность , судебные приставы

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