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Блокбастер "По щучьему велению", съемки которого проходили в Тобольском районе, покажут в октябре

Общество, 16:48 20 июля 2023

из сообщества "НМГ Кинопрокат" | Фото: из сообщества "НМГ Кинопрокат"

Приключенческий блокбастер "По щучьему велению", съемки которого проходили и в Тобольском районе, начнут показывать в кинотеатрах с 26 октября 2023 года. Тизер-постер опубликовала компания "НМГ Кинопрокат".

Напомним, кинематографисты из Санкт-Петербурга и Москвы снимали сцены фильма весной и летом 2022 года на территории с. Абалак Тобольского района. Над сказкой работала кинокомпания, которая ранее выпустила на большой экран "Конька-Горбунка".

Кроме того, съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге, Перми. В павильонах "Ленфильма" были построены декорации царского дворца, а в стенах бывшего завода — мрачное Кощеево Царство. Для съемок декораторы разработали три печи, одна из которых прошла через весь съемочный период, доехав до Санкт-Петербурга.

В июле сказочную печь, которая снималась в фильме "По щучьему велению", увидели посетители ежегодного музыкального фестиваля VK Fest в Санкт-Петербурге и Москве. Отметим, остальные печки остались в Абалаке.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Тобольский район , фильмы

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