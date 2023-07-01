Форум "Инфотех-2023" в Тюмени объединит 70 экспертов и 50 экспонентов

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Форум и выставка "Инфотех-2023", который пройдет в Тюмени 18 и 19 октября, объединит около 70 экспертов и 50 экспонентов.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, программа мероприятия включает в себя лекции и дискуссии о новых цифровых решениях, семинары о правилах безопасности критической информационной инфраструктуры. Будут работать площадки по обсуждению кадров для цифровых отраслей. Также участники поговорят о применении искусственного интеллекта.

По словам директора областного департамента информатизации Станислава Логинова, ежегодно около трех тысяч человек приезжают в Тюмень, чтобы погрузиться в мир цифровых технологий, обсудить актуальные проблемы и пути решения, найти надежных партнеров для развития.

Регистрация на "Инфотех-2023" продолжается на сайте infotex72.ru.