В селе Исетском школьник без прав поехал на скутере отгонять коров на пастбище

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

13-летнего школьника на скутере остановили автоинспекторы в селе Исетском 21 июля. Выяснилось, что мама отправила сына на скутере отогнать коров на пастбище, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Женщину привлекли к административной ответственности за передачу управления мототехникой лицу, не имеющему права управления транспортом по ст. 12.7 ч.3 КоАП РФ. По данной статье предусматривается штраф в 30 тыс. рублей.