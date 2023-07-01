В селе Исетском школьник без прав поехал на скутере отгонять коров на пастбище
Происшествия, 13:19 21 июля 2023
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
13-летнего школьника на скутере остановили автоинспекторы в селе Исетском 21 июля. Выяснилось, что мама отправила сына на скутере отогнать коров на пастбище, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Женщину привлекли к административной ответственности за передачу управления мототехникой лицу, не имеющему права управления транспортом по ст. 12.7 ч.3 КоАП РФ. По данной статье предусматривается штраф в 30 тыс. рублей.