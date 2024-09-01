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Десять человек спасены на пожарах в Тюменской области за неделю

Происшествия, 11:08 30 сентября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Десять человек спасли на пожарах в Тюменской области с 23 по 30 сентября. Один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Всего в регионе за неделю зарегистрировано 64 техногенных пожара. На ликвидацию ДТП сотрудники ведомства выезжали 53 раза, помощь населению оказали 29 раз. Спасатели МЧС эвакуировали 17 человек.

Жителей Тюменской области призывают соблюдать правила пожарной безопасности, быть бдительными и осторожными.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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