Десять человек спасены на пожарах в Тюменской области за неделю

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Десять человек спасли на пожарах в Тюменской области с 23 по 30 сентября. Один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Всего в регионе за неделю зарегистрировано 64 техногенных пожара. На ликвидацию ДТП сотрудники ведомства выезжали 53 раза, помощь населению оказали 29 раз. Спасатели МЧС эвакуировали 17 человек.

Жителей Тюменской области призывают соблюдать правила пожарной безопасности, быть бдительными и осторожными.