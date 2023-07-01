Тюменские наездники завоевали награды всероссийских соревнований

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Семь медалей завоевала сборная команда Тюменской области на всероссийских соревнованиях по конному троеборью, которые прошли в Свердловской области, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Регион на состязаниях представляли спортивные пары центра подготовки спортивного резерва и студенческие сборные команды. Призовые места тюменцы взяли сразу в нескольких программах.

В программе CCN2*L, где выступают взрослые участники от 16 лет и старше, победителями стали Николай Шабанов и его партнер - жеребец Бурбон.

В программе СN80 среди участников 12 лет и старше сразу две медали завоевала Дарья Каморник. Вместе с жеребцом Коуслип спортсменка заняла второе место, а с кобылой Эра Удачи - третье.

В программе CN90 среди участников 14 лет и старше лучшими стали Виктория Иванова и жеребец Капор, а Кира Курбатова и мерин Проспект завоевали третье место.

В программе CCN1*Интро среди участников 16 лет и старше победа на счету Марины Норкиной и мерина Зэт, второе место у Екатерины Колмогоровой и жеребца Азамат.

Кроме того, в неофициальном командном зачете тюменцы заняли первое место.