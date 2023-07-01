  • 21 июля 202321.07.2023пятница
  • USD90,8545
    EUR101,8330
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменские наездники завоевали награды всероссийских соревнований

Спорт, 14:25 21 июля 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Семь медалей завоевала сборная команда Тюменской области на всероссийских соревнованиях по конному троеборью, которые прошли в Свердловской области, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Регион на состязаниях представляли спортивные пары центра подготовки спортивного резерва и студенческие сборные команды. Призовые места тюменцы взяли сразу в нескольких программах.

В программе CCN2*L, где выступают взрослые участники от 16 лет и старше, победителями стали Николай Шабанов и его партнер - жеребец Бурбон.

В программе СN80 среди участников 12 лет и старше сразу две медали завоевала Дарья Каморник. Вместе с жеребцом Коуслип спортсменка заняла второе место, а с кобылой Эра Удачи - третье.

В программе CN90 среди участников 14 лет и старше лучшими стали Виктория Иванова и жеребец Капор, а Кира Курбатова и мерин Проспект завоевали третье место.

В программе CCN1*Интро среди участников 16 лет и старше победа на счету Марины Норкиной и мерина Зэт, второе место у Екатерины Колмогоровой и жеребца Азамат.

Кроме того, в неофициальном командном зачете тюменцы заняли первое место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# конный спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:25 21.07.2023Тюменские наездники завоевали награды всероссийских соревнований
09:49 21.07.2023Летний фестиваль ГТО пройдет в Юргинском районе
17:10 20.07.2023Лучших наездников определили в Заводоуковском городском округе
16:04 20.07.2023Нигматуллина и Грухвина вошли в сборную Тюменской области по биатлону