79 % школ в Тюменской области подготовлены к новому учебному году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

79 % школ в Тюменской области подготовлены к новому учебному году.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочего визита в Омутинской район 21 июля.

"По плану 16 августа все школы должны пройти соответствующую приёмку. В новом учебном году в школы региона придут более 251 тысячи учеников. Из них 26,5 тысяч - первоклассники", - сообщил глава региона.

Он отметил, что перед школами, которые находятся в завершающей стадии строительства или ремонтируются, стоит задача открыться к 1 сентября.

Подготовка к учебному году ведётся во всех районах.