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79 % школ в Тюменской области подготовлены к новому учебному году

Губернатор, 12:57 21 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

79 % школ в Тюменской области подготовлены к новому учебному году.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочего визита в Омутинской район 21 июля.

"По плану 16 августа все школы должны пройти соответствующую приёмку. В новом учебном году в школы региона придут более 251 тысячи учеников. Из них 26,5 тысяч - первоклассники", - сообщил глава региона.

Он отметил, что перед школами, которые находятся в завершающей стадии строительства или ремонтируются, стоит задача открыться к 1 сентября.

Подготовка к учебному году ведётся во всех районах.

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# Александр Моор , образование

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