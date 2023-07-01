Трэвел-блогеры проекта "По краю" сняли серию о Тобольске

| Фото: скриншот видео из сообщества "Путешествие "По Краю" во ВКонтакте | Фото: скриншот видео из сообщества "Путешествие "По Краю" во ВКонтакте

Серия о Тобольске, снятая тревел-блогерами проекта "По краю", выйдет 30 июля. Видео выложат в социальных сетях.

"Мы два дня на съемках в Тобольске и уже масса впечатлений. Говорят, он входит в десятку самых комфортных малых городов России. Это чувствуется. Все благоустроено, чисто, и не только в центре, а везде", — рассказал ведущий Игорь Журавель.

Ведущие рассказали, что, когда они собирались на съемки, то изучали историю этих мест. Город живет не только историческим наследием, отмечают они. По словам ведущего Сергея Сорокина, сейчас в Тобольске прекрасная городская инфраструктура и отлично развит туристический сектор.

Известно, что блогеры побывали на предприятии "ЗапСибНефтехим" и остались впечатлены производством.

Инна Пахомова