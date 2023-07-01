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Хозяйка собаки, покусавшей ребенка, заплатит 10 тысяч рублей

Происшествия, 17:12 21 июля 2023

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

10 тыс. рублей заплатит владелица собаки, укусившей ребенка в Аромашевском районе. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что в с. Аромашево собака укусила 10-летнего мальчика, проезжавшего мимо нее на велосипеде. Ребенок получил рану голени.

Прокурор района предъявил иск к хозяйке собаки о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

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# Аромашевский район , компенсация , собаки

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