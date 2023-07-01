Марафон "Сила России" пробегут тюменцы в экопарке 22 июля

| Фото: департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Всероссийский спортивный марафон "Сила России" пройдет в экопарке Затюменский 22 июля, сообщает департамент спорта Тюменской области.

Всероссийский марафон, включающий в себя состязания, забеги и мастер-классы, стартовал в начале лета и продлится до середины августа.

Участие в мероприятиях марафона бесплатное, независимо от возраста и физической формы. Для этого нужно лишь выбрать понравившуюся площадку и зарегистрироваться.

Старт зарядке и забегу будет дан в 8 часов 30 минут, выдача нагрудных номеров начнется с 8 часов. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.