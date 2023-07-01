В Тюменской области стартовали проверки водителей на трезвость

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

"Сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в Тюменской области с 21 по 23 июля. Автоинспекторы проверят водителей на разных участках автодорог, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В проверках примут участие представители администраций городов и районов, общественники и журналисты.

В этом году автоинспекторы отстранили от участия в дорожном движении более 3,5 тыс. пьяных водителей, более 400 человек повторно, они подлежат уголовной ответственности.