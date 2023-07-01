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В Тюменской области стартовали проверки водителей на трезвость

Общество, 17:10 21 июля 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

"Сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в Тюменской области с 21 по 23 июля. Автоинспекторы проверят водителей на разных участках автодорог, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В проверках примут участие представители администраций городов и районов, общественники и журналисты.

В этом году автоинспекторы отстранили от участия в дорожном движении более 3,5 тыс. пьяных водителей, более 400 человек повторно, они подлежат уголовной ответственности.

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# ГИБДД Тюменской области , сплошная проверка

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