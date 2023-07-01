Более 14 тыс. тонн сена заготовили тюменские сельхозпроизводители

| Фото: пресс-служба администрации Сорокинского района | Фото: пресс-служба администрации Сорокинского района

Более 14 тыс. тонн сена заготовили сельхозпроизводители Тюменской области на 21 июля. От плановой потребности сена заготовлено — 14%, сенажа — 22% (127 тыс. 500 тонн), сообщает информационный центр правительства региона.

В Сорокинском районе заготовлено 1 тыс 31 тонна сена (15,5%) и 1 тыс. 800 тонн сенажа (10,6%).

Кроме этого, аграрии убрали более 33 тыс. га сеяных многолетних трав, 10,5 тыс. многокомпонентной смеси, в которую входят пшеница, ячмень, горох и овес (однолетние культуры), а также 4 тыс. 800 га естественных трав.

В департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области отметили, что в некоторых крупных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах региона имеются переходящие запасы грубых и сочных кормов. Прошедшие обильные дожди позволят аграриям косить многолетние травы на одном участке еще два раза.