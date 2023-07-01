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Карантин по бешенству животных ввели в селе Ильинка Казанского района

Происшествия, 19:37 21 июля 2023

управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Карантин по бешенству животных ввели в селе Ильинка Казанского района с 21 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр регионального правительства.

В неблагополучных по данному заболеванию пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также запрещен вывоз восприимчивых животных и отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

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# карантин по бешенству

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