Карантин по бешенству животных ввели в селе Ильинка Казанского района

| Фото: управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Карантин по бешенству животных ввели в селе Ильинка Казанского района с 21 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр регионального правительства.

В неблагополучных по данному заболеванию пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также запрещен вывоз восприимчивых животных и отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.