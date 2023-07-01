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300 школьников Тюменской области собрала вторая смена лагеря "Время Героев"

Общество, 15:51 22 июля 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Вторая смена лагеря "Время Героев" стартовала в Тюменской области и собрала 300 школьников в возрасте от 14 до 17 лет из Бердюжского, Вагайского, Исетского, Казанского, Омутинского, Тюменского, Сладковского, Уватского, Ярковского районов, Заводоуковского городского округа, городов Ишима, Тюмени и Ялуторовска.

В течение трех недель на двух площадках оборонно-спортивных лагерей школьники будут осваивать азы национальной безопасности. Организаторами смен выступают представители филиала центра военно-спортивной подготовки "ВОИН" в Тюменской области и центра "Аванпост".

Для ребят пройдут занятия по огневой, тактической, инженерной подготовке, тактической медицине, организации связи и пилотирования БПЛА. Полученные навыки участники смены закрепят на военно-спортивных играх и практических занятиях в спортивном стрелковом комплексе "Стальной азарт".

Всего запланированы три смены лагеря. Третья смена стартует в августе, в ней примут участие 300 юношей и девушек, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

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# центр Аванпост

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