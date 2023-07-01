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Условный пожар тушили на нефтеперекачивающей станции в Тюменской области

Общество, 17:51 22 июля 2023

управление МЧС Тюменской области | Фото: управление МЧС Тюменской области

Учения на нефтеперекачивающей станции "Абатская" провели сотрудники 18-го пожарно-спасательного отряда, сообщает управление МЧС Тюменской области.

В них были задействовано 28 человек личного состава и семь единиц техники. По легенде тренировки на территории объекта произошло возгорание в машинном цехе с последующим розливом нефти.

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Сотрудники МЧС провели все необходимые мероприятии на месте условного пожара, успешно справившись с поставленными задачами при помощи добровольцев.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

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