Условный пожар тушили на нефтеперекачивающей станции в Тюменской области
Общество, 17:51 22 июля 2023
| Фото: управление МЧС Тюменской области
Учения на нефтеперекачивающей станции "Абатская" провели сотрудники 18-го пожарно-спасательного отряда, сообщает управление МЧС Тюменской области.
В них были задействовано 28 человек личного состава и семь единиц техники. По легенде тренировки на территории объекта произошло возгорание в машинном цехе с последующим розливом нефти.
Сотрудники МЧС провели все необходимые мероприятии на месте условного пожара, успешно справившись с поставленными задачами при помощи добровольцев.