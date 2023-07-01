Слет "Гражданин России" принимает Голышмановский городской округ

| Фото: Олеси Зазулиной | Фото: Олеси Зазулиной

Более 500 участников собрал в Голышмановском городском округе ежегодный слет "Гражданин России". На полигон у с. Медведево съехались 18 команд школьников от образовательных учреждений округа и одна - из Мальковской школы Тюменского района. В 2023 году многодневный поход посвящен 100-летию муниципалитета.

Как напомнил глава городского округа Александр Ледаков, эти соревнования проводятся в муниципалитете уже в 27-й раз и нацелены на военно-спортивную подготовку подрастающего поколения. "Во многом эту добрую традицию нам удалось сохранить благодаря ветеранам, тем, кто стоял у истоков "Зарницы" - так в народе мы называем это мероприятие. Я благодарен каждому, кто ежегодно приезжает сюда и делится опытом с молодежью" - обратился он к участникам слета

Четыре дня слета проходят насыщенно: спортивные соревнования, конкурсы, ориентирование на местности, смотр строя и песни. В Тюменской области хорошо развито военно-патриотическое воспитание. В Голышманово это делается с особым энтузиазмом, отмечают гости.

"Наблюдал, с каким азартом ребята тренируются, перед тем как выйти на дистанцию. Поражен, насколько уверенно первоклассницы преодолевают туристическую полосу и стараются сделать это за минимальное время, чтобы не подвести команду. Они готовят себя к взрослой жизни и если наше поколение создает такие мероприятия – это не просто важно, это почетно и ответственно. Голышмановцы подают очень хороший пример для всей Тюменской области" - поделился председатель Тюменского областного Совета ветеранов Степан Киричук. Завершатся соревнования 23 июля.