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Четыре деревянные школы заменят на современные в Тюменской области

Общество, 14:22 22 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре деревянные школы заменят на современные в Тюменской области в 2023 году. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам рабочей поездки в Тобольский район 22 июля.

Все остальные школы заменят в течение трех лет. Программа замены деревянных школ реализуется по плану, заверил губернатор. Отметим, за последние пять лет в регионе заменили восемь деревянных школ. Три из них находились в Тобольском районе.

Новая школа, отвечающая современным требованиям, порадует учеников в дер. Овсянникова уже в 2023 году – работы идут с опережением графика. Ожидается, что учащиеся сядут за парты в ней до Нового года. Точно такая же школа была открыта в 2022 году в Тобольском районе – в дер. Хмелева

Инна Пахомова

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# Александр Моор , школы

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