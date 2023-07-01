Тюменские гонщики могут поучаствовать в чемпинате города по автомобильному спорту
Спорт, 12:33 23 июля 2023
| Фото: группа "Школа экстремального вождения | Тюмень"
Заявки на участие в четвертом этапе чемпионата Тюмени по автомобильному спорту в дисциплине "автомногоборье" принимаются до 27 июля. Сами состязания состоятся на автодроме ДОСААФ 29 июля, сообщают организаторы.
Заезды пройдут в формате параллельной гонки в пяти классах: "абсолют", "тюнинг", "спорт", "стандарт", "автоледи" и "мото".
Для участников обязательно страхование жизни и здоровья с пометкой "действует на соревнованиях по автоспорту".
Регистрация открыта по ссылке. Возрастное ограничение 18+