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Тюменские гонщики могут поучаствовать в чемпинате города по автомобильному спорту

Спорт, 12:33 23 июля 2023

группа "Школа экстремального вождения | Тюмень" | Фото: группа "Школа экстремального вождения | Тюмень"

Заявки на участие в четвертом этапе чемпионата Тюмени по автомобильному спорту в дисциплине "автомногоборье" принимаются до 27 июля. Сами состязания состоятся на автодроме ДОСААФ 29 июля, сообщают организаторы.

Заезды пройдут в формате параллельной гонки в пяти классах: "абсолют", "тюнинг", "спорт", "стандарт", "автоледи" и "мото".

Для участников обязательно страхование жизни и здоровья с пометкой "действует на соревнованиях по автоспорту".

Регистрация открыта по ссылке. Возрастное ограничение 18+

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# автогонки

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