Тюменцам предлагают из своих квартир сделать галереи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"По домам" — проект для горожан, которым предлагают деконструировать домашнее пространство и превратить квартиры в галереи на один день. Побывать в роли художников может любой желающий, сообщает книжный магазин "Никто не спит".

"Мы предлагаем попробовать себя в роли художника любому горожанину. Архивные семейные фотографии, коллекция фантиков, подаренные картины могут стать мини-музеем. А домашние растения, за которыми вы ухаживаете вместе с бабушкой — ботанической выставкой", - рассказали организаторы.

Для готовых экспериментировать, знакомиться с современным искусством и приглашать в дом других — до 31 июля открыт опен-колл для 10 квартир.

В августе книжный магазин проведет образовательный интенсив по работе с выставочным пространством, чтобы 2 и 3 сентября квартиры участников проекта стали настоящими галереями.