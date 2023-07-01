Гоночный трек для радиоуправляемых машин создадут в Тюмени

| Фото: группа "RC drift Tyumen" во ВКонтакте | Фото: группа "RC drift Tyumen" во ВКонтакте

Гоночный трек для радиоуправляемых машин "RC Fam Tyumen" создадут в Тюмени. На проект студент Тюменского индустриального университета Владимир Феоктистов выиграл в конкурсе "Студенческий стартап" 1 млн рублей.

"В Тюмени ничего подобного нет и никогда не было, поэтому тема интересная, тем более я занимаюсь RC дрифтом более двенадцати лет. На данный момент я чемпион Урала в этом направлении, а команда, с которой я веду этот проект, участвовала в чемпионате мира по RC дрифту, который проходил в Нидерландах в 2018-2019 году", – поделился с корреспондентом "Тюменской линии" автор инициативы Владимир Феоктистов.

Суть проекта заключается в том, чтобы построить трек для RC дрифта, закупить радиоуправляемые модели, сдавать их в аренду, а также набрать группу молодых ребят, чтобы обучать их данному виду модельного спорта. В частности, дети будут заниматься конструированием шасси, которые полностью повторяют компоновку настоящего автомобиля: все элементы подвески, коробки передач и так далее.

Трассу для гонок планируют сделать с ковровым покрытием асфальтового цвета с элементами зелени. Однако помещение еще не выбрано, поэтому визуальная часть может измениться.

"Если найдем помещение с бетонным полом, то будем гонять по нему. Сейчас решаем этот вопрос. Откроем кружок для всех жителей, думаю, уже этой осенью", – добавил победитель конкурса.

Грант пойдет на постройку самой трассы и на покупку моделей автомобилей. Одна может стоить около 50 тыс. рублей. Они полностью повторяют машину по конструкции подвески и трансмиссии, только в масштабе 1:10. Физика движения также идентичная.

В планах по проекту на ближайший год создать полностью функционирующий центр развития моделизма в Тюмени, где могут заниматься как дети, так и взрослые. Помимо этого, авторы собираются проводить межрегиональные соревнования по RC дрифту.

Следить за подробностями проекта можно в официальной группе во ВКонтакте.

Отметим, основной целью этой категории автомодельного спорта является прохождение трассы на максимально возможной скорости в управляемом заносе.

Виктория Макарова