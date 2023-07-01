Тюменец заплатил за бензин чужой банковской картой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже 2 тыс. 500 рублей с банковской карты задержали тюменские полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД России.

С заявлением о краже в дежурную часть полиции обратился местный житель. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — не судимого безработного тюменца 1994 года рождения.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что нашел банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты во дворе дома. Деньги с чужой карты он потратил топливо для своего автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.