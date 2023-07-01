Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" пользуется популярностью у абитуриентов

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Особенность приемной кампании 2023 года — удаленная подача заявлений. В первую очередь, популярностью пользуется суперсервис "Поступление в вуз онлайн", сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

"В этом году мы успешно решили значительную часть вопросов в работе суперсервиса, с которыми сталкивались в предыдущие годы. Платформа работает в штатном режиме, и мы проводим еженедельные заседания оперативного штаба, где быстро и эффективно решаем все сопутствующие задачи. Ректоры крупнейших федеральных вузов подтверждают, что более 60% заявлений от абитуриентов подаются с помощью суперсервиса", — указал министр.

Всего на 2023-2024 учебный год университетам распределено 626 тыс. 278 бюджетных мест, в том числе расположенным в новых регионах, сообщает Минорнауки России.

Напомним, вузы Тюменской области готовы принять более 7 тыс. абитуриентов на бюджет и более 4,4 тыс. - на платные места. Приемная кампания завершится 25 июля.