Приемная кампания в вузах Тюменской области завершится 25 июля

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Подать документы в приемные комиссии тюменских вузов абитуриентам нужно до 25 июля. Речь идет о поступающих без дополнительных экзаменов на очное отделение уровней бакалавриата и специалитета.

Конкурсные списки будут опубликованы 27 июля. До 28 июля включительно поступающие по приоритетному зачислению должны предоставить оригинал аттестата в приемную комиссию. До 30 июля появятся приказы со списками первокурсников, пишет "Вслух.ру".

Вузы Тюменской области готовы принять более 7 тыс. абитуриентов на бюджет и более 4,4 тыс. - на платные места. Помимо нынешних 11-классников подать заявления могут выпускники прошлых лет, с 2019 по 2022 годы, чьи баллы выше установленной минимальной планки в 2023-м — от 30 (по иностранным языкам) до 45 баллов (по обществознанию).

У поступающих в "основную волну" будет несколько дней, чтобы окончательно выбрать вуз для поступления и предоставить оригинал аттестата. Это нужно сделать до 3 августа. Если абитуриент пройдет по конкурсу хотя бы по одному указанному приоритету, он будет зачислен. Приказы появятся с 4 по 9 августа.

Для абитуриентов работает федеральная горячая линия: 8-800-301-44-55.

Напомним, в этом году можно подать документы в пять вузов, до пяти направлениях в каждом, выставив приоритеты для зачисления от "1" до "5". Поступающие, по данным Минобрнауки, активно пользуются сервисом госуслуг "Поступление в вуз онлайн". Подать документы также можно лично в приемную комиссию, по "Почте России". Следует не забывать подтверждать индивидуальные достижения, наличие льгот, приоритетных и преимущественных прав, договор о целевом обучении.