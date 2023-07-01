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Автомобили повышенной проходимости передали тюменцы землякам в зону СВО

Общество, 10:34 25 июля 2023

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Девять автомобилей повышенной проходимости, переданные бойцам, уже прибыли в зону специальной военной операции и готовы к выполнению боевых задач. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем Telegram-канале.

В каждой машине есть бронежилеты, каски, приборы ночного видения и тепловизионные монокуляры, благодаря чему водитель может "видеть" и в темноте.

Для бойцов инженерной разведки – штурмовые бронежилеты с дополнительной защитой. Для работы в "поле" – дизельные генераторы, электрический инструмент, расходники для ремонта техники.

"Чтобы уберечь экипаж автомобиля от угрозы с воздуха, в каждой машине есть антидроновое ружье. Для защиты добавлены специальные накидки-одеяла, которыми можно "укутать" автомобиль, так противник не увидит его тепловое излучение", - отметил глава региона.

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