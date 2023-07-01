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В Тюменском районе легковушка вылетела в кювет после столкновения

Происшествия, 11:13 25 июля 2023

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

ВАЗ-2112 вылетел в кювет после столкновения с Mitsubishi Pajero на въезде в п. Молодежный Тюменского района утром 25 июля. Один человек пострадал.

Как сообщает Противопожарная служба Тюменской области, вызов о ДТП поступил на пульт диспетчера в 9 часов 51 минуту. От ведомства на месте работал отдельный пост № 124 с. Перевалово.

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

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# ДТП , противопожарная служба

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