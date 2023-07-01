Бесплатно проверить здоровье печени предлагают тюменцам

| Фото: пресс-служба МКДЦ | Фото: пресс-служба МКДЦ

Более 70 жителей Тюменской области прошли первый этап акции "Проверьте, насколько здорова ваша печень", которая проходит в Многопрофильном консультативно-диагностическом центре. До 30 июля принять участие в ней могут все желающие, сообщает пресс-служба учреждения.

На первом этапе пациенты прошли анкетирование. По его итогам 63 человека были записаны на второй этап акции для прохождения эластометрии печени. Остальным врачи дали рекомендации по прохождению ежегодной диспансеризации в поликлинике по месту жительства.

Специалисты отмечают, что эластометрия - это метод диагностики, позволяющий выявить фиброз и цирроз печени. Процедура является безболезненной и проводится в течение 10 минут с помощью аппарата "Фиброскан". Исходя из ее результатов, врач выдает информационный материал и принимает решение о необходимости сдать кровь на онкомаркеры.

Чтобы принять участие в акции, необходимо иметь при себе иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Желающих ждут с понедельника по пятницу с 7 часов 30 минут до 20 часов по адресу: ул. Мельникайте, 117.