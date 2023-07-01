Молодая тюменка вынесла из магазина одежду на 4 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Джемпер и шорты похитила из магазина в одном из торговых центров Тюмени местная жительница. Ущерб составил около 4 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщает УМВД Тюменской области.

С заявлением о краже в правоохранительные органы обратился представитель сетевого магазина одежды. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемую.

Тюменка 2000 года рождения призналась, что спланировала кражу заранее. Оказавшись в магазине, она выбрала вещи, срезала с них антикражные устройства, сложила в пакет и покинула торговый зал.

Похищенную одежду она продала. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. С тюменки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.