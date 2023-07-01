Более двух тысяч тонн сена заготовят в Уватском районе для Ямала и Югры

| Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Более 100 тонн сена уже заготовили в Уватском районе Тюменской области при общей потребности в данном виде корма более 4 тыс. тонн. Об этом сообщил глава муниципального образования Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

"Более двух тысяч тонн поставляется предприятиями района на территории Ямала и Югры. Именно своевременная и качественная заготовка кормов позволит сохранить рынок сбыта и получить достойную цену за свою продукцию", - отметил он.

Общая площадь сельскохозяйственных культур, включая кормовые травы, которые используются для заготовки сена, составляет 3,6 тыс. га.

Администрация района систематически ведет работу по предоставлению земельных участков сельхозпроизводителям. С 1 апреля 2022 года предоставлено в аренду более 2,5 тыс. га сельхозугодий. Прирост посевной площади в сравнении с 2022 годом составил 71 га.