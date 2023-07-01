Жители УФО чаще всего забывают в поездах панамки и сланцы

| Фото: СвЖД | Фото: СвЖД

Более 2 тыс. предметов, оставленных в уральских поездах дальнего следования, помогли найти и вернуть хозяевам работники СвЖД В I полугодии 2023 года. Компания сообщает, что зафиксировала рост востребованности сервиса по поиску забытых вещей на 15 %.

На Свердловской железной дороге шутят, что собирательно забывчивый пассажир одет в вечернее платье и сланцы.

Чаще всего пассажиры теряют: предметы одежды, электронные гаджеты и зарядные устройства, часы, документы.

"Этим летом в числе "потеряшек" традиционно преобладают панамки, кепки и сланцы, аксессуары для купания. В числе "новинок" – портплед с вечерним платьем и массажер", - говорится в информации СвЖД.

Находить и возвращать владельцам оставленные в поездах вещи помогает специальный сервис на официальном сайте РЖД.

Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку. Указать в ней имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

После обработки заявки пассажиру предложат идентифицировать свои вещи по фотографиям. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки. Сервис доступен для пассажиров поездов дальнего следования.