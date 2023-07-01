Волонтеры консультируют тюменцев в пункте отбора на военную службу по контракту

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 волонтеров регионального штаба #МыВместе консультируют жителей Тюменской области по вопросам службы по контракту в пункте отбора на военную службу. С 1 июня они дежурят ежедневно с 9 до 15 часов.

Добровольцы рассказывают о перечне льгот и мерах социальной поддержки, действующих в регионе и стране, востребованных специальностях, а также отвечают за первичное заполнение документов.

"Шесть волонтеров прошли обучение в мае. Потом присоединились еще добровольцы и для них провели дополнительные курсы. Теперь они встречают людей, пришедших заключить контракт, отвечают на вопросы о том, какие нужны документы, выдают анкету, житель ее заполняет и дальше его направляют к специалистам пункта", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель регионального штаба #МыВместе Анастасия Баканова.

Один из кандидатов на военную службу по контракту Чингис рассказал, что стало для него мотивацией к защите Родины. По его словам, он хочет помогать бойцам защищать мирный народ.

"У меня много друзей из разных регионов России находятся в зоне спецоперации, односельчане уже год, как служат. Я не служил, но сейчас работаю по специальности тракторист-машинист, поэтому, думаю, там работа для меня найдется", - сказал будущий контрактник.

Другой доброволец Сергей поделился, что осознано пошел на этот шаг, так как вырос на примере своего отца, который служил в Афганистане и является ветераном боевых действий.

"Родители сначала были против моей идеи служить по контракту, но я позвонил папиному однополчанину. Он объяснил ему, что не надо переживать, это сейчас почетно и тогда папа стал более лояльно относиться к моему стремлению", - пояснил тюменец.

Представитель пункта отбора отметил, что помощь волонтеров в консультации граждан, пришедших заключить контракт на военную службу, неоценима.

"Мужчин встречают грамотно подкованные девушки. Они знают об условиях прохождения военной службы, могут проконсультировать любого гражданина, даже иностранного. Огромное им спасибо за это", - добавил он.

Напомним, пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени находится на ул. Республики, 2.

Виктория Макарова