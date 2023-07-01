Уличная выставка расскажет об истории Свято-Троицкого монастыря в Тюмени

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Уличная экспозиция "Священный уголок Сибири. Тюменский Свято-Троицкий монастырь" откроется в Тюмени 28 июля в 10 часов. Она разместится на правом берегу Туры у устья реки Тюменка, сообщает городской департамент культуры.

Выставка посвящена многолетней истории Тюменского Свято-Троицкого монастыря - одного из наиболее известных духовных и архитектурных памятников Сибири. На 24 планшетах будет отражена многолетняя история обители, которая была основана в 1616 году пришедшим из Казанского Раифского монастыря монахом Нифонтом. В основу выставки легли иконы, архивные свидетельства исторических событий, редкие кадры хроники, рукописные карты.

Автором выставки является краевед Валерий Чупин. Экспозиция будет работать до конца 2023 года.