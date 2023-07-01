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Новую поликлинику на Мысу в Тюмени планируют возвести рядом с больницей Водников

Общество, 19:10 26 июля 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Новую поликлинику планируют возвести на Мысу в Тюмени. Участок определен, он находится рядом с больницей Водников.

Об этом глава города Руслан Кухарук сказал в ходе прямой линии 26 июля.

Жителей Мыса обслуживает поликлиника № 8. Лечебно-профилактическое учреждение имеет несколько корпусов на улицах Ватутина, Пражской, Маршака, но помещений недостаточно, говорят горожане.

"Микрорайон активно застраивается. Но даже довольно большая больница Водников сегодня не справляется. С областным правительством мы нашли территорию, откорректировали градостроительную документацию, чтобы разместить объект здравоохранения", – сказал Руслан Кухарук.

По его словам, вопрос – в наличии финансирования. При рассмотрении проекта бюджета на очередной финансовый год он будет на контроле у регионального департамента здравоохранения и Главного управления строительства Тюменской области.

Инна Пахомова

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# поликлиника , Руслан Кухарук

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