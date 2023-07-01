В Тюмени принято 17 решений о развитии территорий по механизму КРТ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 решений по разным территориям об их развитии по механизму комплексного развития территорий принято в Тюмени. Об этом глава города Руслан Кухарук сказал в ходе прямой линии 26 июля.

"Поступало много обращений, которые касались механизма трансформации пространств нашего города, на которых стоит ветхое и аварийное жилье. Он используется уже два года, Тюмень значительно продвинулась в его реализации. Механизм комплексного развития территорий прописан в Градостроительном кодексе Российской Федерации. Прежде всего, он предполагает расселение аварийного, ветхого жилья за счет средств инвесторов-застройщиков", – сказал Руслан Кухарук.

Обязанность застройщика заключается не просто в расселении жилья, а также в установлении контакта с собственниками земельных участков, объектов недвижимости. Проводится рыночная оценка стоимости. И только после возмещения застройщик может приступить к освоению конкретной территории.

Более того, механизм КРТ позволяет разработать мастер-план, предусматривающий возведение как жилых домов, так и детских садов, школ, спортивных объектов, дорог, прокладывание коммуникаций.

"Этот замечательный механизм позволяет проводить трансформацию "депрессивных" территорий, дать им новую жизнь. В пример приведу жилой комплекс "Европейский берег". Это место преобразили за несколько лет. Здесь находились объекты, признанные аварийными. Сегодня там современный район с малыми архитектурными формами, спортивными площадками, набережной. Это лучший пример того, как можно провести работу грамотно, без нарушения прав собственников объектов недвижимости", – пояснил глава города.

Работа в рамках КРТ в Заречной части Тюмени – до ул. 2-й Луговая – продолжится. Заключены два договора. Сейчас компании "Страна Девелопмент" и "Брусника" занимаются решением вопросов, связанных с расселением. 50 семей уже расселили – конфликтных ситуаций удалось избежать.

Закон предписывает власти вести диалог с проживающими в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными, но попадают в границы комплексного развития территорий.

"Проводятся собрания. В зависимости от мнения жителей решают, войдет территория в КРТ или нет. Что касается частного сектора, не соответствующего градостроительной документации, таких решений не предусмотрено. Собственникам положены выплаты в рамках оценочной рыночной стоимости", – отметил глава города.

Когда анонсировали, что ряд площадок будет развиваться по механизму КРТ, Руслан Кухарук попросил провести встречи с жителями, выяснить их мнения. "Мы не гнались за тем, чтобы максимально покрыть территории города этим механизмом. Получилось, что по одной площадке мы запустили КРТ, а по другой, где большинство сказали, что не хотят менять условия жизни, – нет. Правда, через некоторое время жители этой территории обратились к нам с просьбой о расселении. Мы сказали, что никуда не торопимся, готовы еще раз встречаться и обсуждать. В Тюмени удовлетворен запрос о диалоге между властью, бизнесом и горожанами, несмотря на то, что законодательство пока не обязывает нас это делать", – заключил Руслан Кухарук.

Инна Пахомова