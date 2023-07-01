Тюменец вынес из чужого дома шубу, утюг, фонарик, белье и алкоголь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шубу, утюг, фонарик, три комплекта постельного белья и алкоголь вынес тюменец из частного жилого дома, сообщает УМВД по Тюменской области. Похищенное он планировал продать. Ущерб составил 20 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции обратилась жительница областного центра, она рассказала, что, вернувшись с работы, обнаружила, что в ее дом на ул. Константина Заслонова проник неизвестный и похитил личные вещи.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали тюменца 1975 года рождения. В содеянном мужчина признался, он рассказал, что проходил мимо дома потерпевшей, когда его стали преследовать бродячие собаки.

Испугавшись, он забежал в ограду дома и увидел за окном бутылку спиртного. Взяв ледоруб, стоявший у хозпостройки, он сбил навесной замок, проник в помещение и совершил кражу. Похищенное нашли при обыске в квартире подозреваемого.