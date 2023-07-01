Театральную арт-резиденцию "Поле" откроют в Тобольске

| Фото: мультицентр "Моя территория" в Тюмени | Фото: мультицентр "Моя территория" в Тюмени

Театральную арт-резиденцию "Поле" откроют в Тобольске с 28 июля по 12 августа. Участники пройдут обучающие лекции и вместе с режиссерами-магистрантами школы-студии МХАТ воплотят идеи своих спектаклей, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория" в Тюмени.

Проект состоит из трех блоков: образовательный, практический и блок исследования исторической памяти и истории края. На образовательном участники посетят цикл обучающих лекций от эксперта театральной сферы, на практическом — предложат идеи своих театральных проектов, получат возможность доработать их вместе с экспертами и создадут совместный продукт с молодыми специалистами из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Исследование исторической памяти и истории края — это итог, который объединяет практический и образовательный блоки. Участники поставят собственные спектакли на территории исторических площадок Тобольска.

Образовательная программа пройдет на площадке мультицентра "Моя территория" в Тобольске. С 1 по 3 августа эксперт премии "Золотая Маска" Александрина Шаклеева проведет цикл образовательных лекций о современном театре. 1 августа в 18 часов зрители смогут побывать на лекции "Театр без коробки и зритель без кресла". На ней слушатели узнают, какие направления есть в современном театре и увидят примеры проведения театральных спектаклей в необычных местах из российской и зарубежной практики. 2 августа в 18 часов пройдет лекция "Science art: зачем театру наука, а науке — театр". 3 августа в 18 часов состоится лекция "Гранты: как оформить идею в проект". Лектор расскажет о том, как доводить идеи до проекта и где искать ресурсы на реализацию.

С 4 по 7 августа участников ждут на репетиции спектаклей. Кроме того, любой желающий сможет посетить финальные показы спектаклей, созданных участниками резиденции. Они пройдут 8 и 9 августа в Аптекарском саду.

"Арт-резиденция поможет создать свои спектакли и изучить историю Тобольска с помощью театральных методик. Мы рады, что реализация проекта будет проходить на площадке Аптекарского сада и нашего мультицентра. Команда "Моей территории" всегда поддерживает реализацию творческого потенциала молодежи и развитие культурной среды региона", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Александра Козютенко.

Всю актуальную информацию можно уточнить в группе проекта в социальной сети ВКонтакте. Возрастное ограничение: 16+