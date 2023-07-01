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Умный светофор установили у индустриального парка "Боровский" в Тюменском районе

Общество, 18:09 27 июля 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Пять камер установили на светофоре возле индустриального парка "Боровский" в Тюменском районе. Они будут мониторить поток автомобилей и следить за ситуацией на перекрёстке.

Как отметили в Главном управлении строительства Тюменской области, интеллектуальная транспортная система сможет учитывать трафик и выдавать статистику по грузовым, легковым авто и автобусам. Эти данные будут использованы специалистами для планирования ремонтов.

Также нейросети, которые обрабатывают видеопоток, смогут управлять светофором в адаптивном режиме. По утрам на этом перекрестке большой поток машин идет из п. Боровский, а в выходные наблюдается скопление транспорта со стороны дачных обществ. Система сможет отследить эти потоки и продлить фазу светофора автоматически.

Такую же по функционалу систему планируют установить на Обходе г. Тюмени в районе ул. Омутинской на выезде из микрорайоне Березняковский.

Отметим, в 2022 году интеллектуальная транспортная система региона пополнилась пятью умными светофорами.

"Мы развиваем интеллектуальные способности системы по разным направлениям, в том числе по управлению службами содержания дорог, общественным транспортом и продажами билетов, разрабатываем электронные схемы организации дорожного движения, системы анализа и визуализации данных. Всё это направлено на повышение комфорта и безопасности участников дорожного движения", - рассказал администратор проекта, замначальника Главного управления строительства Андрей Чистяков.

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# Главное управление строительства Тюменской области , светофор

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