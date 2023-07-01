Митинг к 112-летию со дня рождения разведчика Николая Кузнецова прошел в Тюмени

| Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области | Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

Митинг, посвященный 112-й годовщине со дня рождения советского разведчика Николая Кузнецова, состоялся на территории Государственного аграрного университета Северного Зауралья в Тюмени 27 июля.

В событии приняли участие около 40 человек, среди них ветераны органов безопасности регионального управления ФСБ, сотрудники университета, студенты, представители клуба им. А.М. Кижеватова. Они возложили венки к бюсту разведчика.

Как подчеркнули в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, такие митинги проводят каждый год. После ветераны отправились в автопробег по местам, связанным с личностью разведчика.

Отметим, в 1926 году Николай Кузнецов учился в Тюменском сельскохозяйственном техникуме. Перед входом в административное здание вуза можно увидеть бюст, установленный в честь разведчика.

Инна Пахомова