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Тюмень вошла в топ "IQ-городов" России

Общество, 19:11 27 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень вошла в топ "IQ-городов" России. В категории "Крупные города" она делит лидерство с Сочи, Смоленском, Белгородом и Калининградом, сообщает информационный центр правительства региона.

Итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства подвели в рамках IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов "Умный город – Умная страна". Индекс формируется для более чем 200 городов, которые участвуют в проекте Минстроя России "Умный город".

"Такой результат — показатель слаженной работы команды профессионалов по повышению уровня городской жизни с помощью IT-технологий. Цифровые сервисы направлены на создание безопасных и комфортных условий для жизни. Будем и дальше продолжать цифровую трансформацию региона и развивать экосистему "Умного города", – сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

В 2022 году Тюмень также вошла в число самых "умных" городов России.

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# цифровизация

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