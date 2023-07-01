Новые музыкальные инструменты появились в школе искусств в п. Московский

| Фото: из Telegram-канала главы Тюменского муниципального района | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского муниципального района

Пианино "Johannes-SEILER", синтезаторы "Casio", концертный и ученический баяны "Юпитер", бубны, треугольники, вуд-блоки, металлофон, ксилофон и гитары "Alhambra" поступили в детскую школу искусств в п. Московский, сообщает в своем Telegram-канале глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова.

"Уверена, воспитанники школы обязательно оценят инструменты и новую мебель, а учебная литература и современное техническое оборудование помогут педагогам в полной мере раскрыть таланты юных дарований", - сказала глава района.

Материально-техническую базу детской школы искусств обновили благодаря нацпроекту "Культура". Добавим, в 2023 году учреждение отмечает 55-летие.