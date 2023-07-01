Двор мастеров открыли на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени
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Двор мастеров открыли на пешеходной ул. Дзержинского, 32, прилегающей к территории центра эстетического воспитания "В Доме Буркова" 28 июля. Педагоги и воспитанники получили пространство для всестороннего творческого развития. Наполнением нового креативного пространства смогут пользоваться и горожане.
Глава Тюмени Руслан Кухарук после экскурсии по новому объекту отметил, что это еще один хороший подарок ко Дню города. Усилиями меценатов он станет дополнительным местом для сохранения богатого культурно-исторического наследия Тюмени.
"Это творческое наполнение улицы Дзержинского, той локации, которая направлена на развитие детского творчества, сохранение истории, культуры, деревянного зодчества. Это прекрасное дополнение, поскольку географически расположено рядом с домом, где будет мастерская почетного гражданина города Вадима Шитова. Здесь будет музей архитектурного деревянного зодчества Тюмени с возможностью проведения мастер-классов", - рассказал он.
Адаптированные, безопасные станки и аттракционы для детей разного возраста установили во Дворе мастеров. Вся территория имеет искусственное зеленое покрытие, островки с мелкой галькой. Есть стена с фигурами животных – обитателей Тюменской области, которых можно расписывать разноцветными мелками. На длинном баннере представлена карта улицы Дзержинского. Ее можно расписать маркерами.
Педагог центра эстетического воспитания "В Доме Буркова" Дмитрий Налимов в день открытия организовал мастер-класс на уличных верстаках.
"У нас проходит мастер-класс по изготовлению работ в технике стринг-арт – это картины из ниток и гвоздей. Делаем поделку – сердце – ко дню рождения Тюмени. Верстаки для работы на улице – это очень удобно, особенно в теплое время года", - говорит педагог.
Новое пространство для развития подрастающего поколения – это еще и подарок для самого центра, которому в этом году исполняется 35 лет.
"У нас в понедельник открывается третья смена, и дети сразу же зайдут на новую площадку мастеров. Всегда эта территория была востребована, потому что в нашем центре занимаются более 2 тысяч 400 детей. 51 человек находится в базе талантливых. Более 150 человек занимаются в сменах в летнее время. Приходят дети из 25 школы, из 21 гимназии", - отметила директор центра эстетического воспитания детей "В Доме Буркова" Елена Фоникова.
Для горожан Двор мастеров будет доступен в выходные дни. Педагоги центра организуют мастер-классы по разным направлениям. Узнать о них можно на сайте учреждения допобразования.
Анжела Лебедева