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Двор мастеров открыли на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени

Общество, 12:35 28 июля 2023

ИА "Тюменская линия"

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Двор мастеров открыли на пешеходной ул. Дзержинского, 32, прилегающей к территории центра эстетического воспитания "В Доме Буркова" 28 июля. Педагоги и воспитанники получили пространство для всестороннего творческого развития. Наполнением нового креативного пространства смогут пользоваться и горожане.

Глава Тюмени Руслан Кухарук после экскурсии по новому объекту отметил, что это еще один хороший подарок ко Дню города. Усилиями меценатов он станет дополнительным местом для сохранения богатого культурно-исторического наследия Тюмени.

"Это творческое наполнение улицы Дзержинского, той локации, которая направлена на развитие детского творчества, сохранение истории, культуры, деревянного зодчества. Это прекрасное дополнение, поскольку географически расположено рядом с домом, где будет мастерская почетного гражданина города Вадима Шитова. Здесь будет музей архитектурного деревянного зодчества Тюмени с возможностью проведения мастер-классов", - рассказал он.

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Адаптированные, безопасные станки и аттракционы для детей разного возраста установили во Дворе мастеров. Вся территория имеет искусственное зеленое покрытие, островки с мелкой галькой. Есть стена с фигурами животных – обитателей Тюменской области, которых можно расписывать разноцветными мелками. На длинном баннере представлена карта улицы Дзержинского. Ее можно расписать маркерами.

ИА "Тюменская линия"

Педагог центра эстетического воспитания "В Доме Буркова" Дмитрий Налимов в день открытия организовал мастер-класс на уличных верстаках.

ИА "Тюменская линия"

"У нас проходит мастер-класс по изготовлению работ в технике стринг-арт – это картины из ниток и гвоздей. Делаем поделку – сердце – ко дню рождения Тюмени. Верстаки для работы на улице – это очень удобно, особенно в теплое время года", - говорит педагог.

Новое пространство для развития подрастающего поколения – это еще и подарок для самого центра, которому в этом году исполняется 35 лет.

"У нас в понедельник открывается третья смена, и дети сразу же зайдут на новую площадку мастеров. Всегда эта территория была востребована, потому что в нашем центре занимаются более 2 тысяч 400 детей. 51 человек находится в базе талантливых. Более 150 человек занимаются в сменах в летнее время. Приходят дети из 25 школы, из 21 гимназии", - отметила директор центра эстетического воспитания детей "В Доме Буркова" Елена Фоникова.

Для горожан Двор мастеров будет доступен в выходные дни. Педагоги центра организуют мастер-классы по разным направлениям. Узнать о них можно на сайте учреждения допобразования.

Анжела Лебедева

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# мастера , пешеходная улица , Руслан Кухарук , улица Дзержинского

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