Анализаторы молока и молоковоз приобрели в Упоровском районе

| Фото: администрация Упоровского района | Фото: администрация Упоровского района

Анализаторы качества молока и молоковоз на базе автомобиля ГАЗон Next приобрели в Упоровском районе. 20 аппаратов и машину передали в аренду животноводческо-заготовительному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу "Усадьба", два анализатора - снабженческо-сбытовому сельскохозяйственному потребительскому кооперативу "Партнер", сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Автомобиль позволит ускорить сбор молока с молокоприемных пунктов, а приборы - на месте проводить расширенный анализ качества продукта. Анализаторы "Эксперт Стандарт" определяют жирность, плотность, кислотность, сухой остаток и другие показатели закупаемого молока. Благодаря тому, что приборы не используют химических реактивов, исследуемый продукт остается экологически чистым. В дальнейшем планируется приобретение и другого дополнительного оборудования для сельскохозяйственных кооперативов района.

Добавим, на территории Упоровского района работает пять сельскохозяйственных кооперативов, осуществляющих закуп мяса и молока в личных подсобных хозяйствах. Реализация молока является одним из источников доходов граждан. Гарантированный и хорошо организованный сбыт сельскохозяйственной продукции способствует увеличению поголовья крупно-рогатого скота и уверенному развитию хозяйств граждан.