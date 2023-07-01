40 подростков участвуют в проекте "Приоритет - здоровье" Тюменского медуниверситета

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40 подростков в центре "Олимпийская ребячка" стали первыми участниками проекта "Приоритет - здоровье" Тюменского медицинского университета. Ребятам уже рассказали о вреде фастфудов и объяснили, что такое правильное пищевое поведение, как оно формируется, сообщает вуз.

Школьников познакомили с таблицами калорийности, научили правильно рассчитывать суточную норму потребности человека в пище в зависимости от возраста, а также рассказали о том, как читать этикетки готовых продуктов питания.

Руководитель Регионального центра развития карьеры и наставничества медуниверситета Екатерина Юсупова говорит, что при разработке проекта главное, что они учитывали - это объяснить детям, что несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни – это факторы риска для здоровья.

"Наш методический материал наглядно объясняет и показывает, какой вред наносит подобная еда организму. Также мы рассказали еще об одном новом проекте - "Я – будущий врач". Он носит профориентационный характер", - добавила она.

Мастер-класс на спортивном корте провела председатель Лиги карьерных инициатив ТМУ Дания Степанова.

"Физическая активность, утренняя зарядка – это залог формирования удачного дня! В идеале зарядка должна длиться 15-20 минут. Ее необходимо выполнять регулярно. Я постаралась также объяснить ребятам, как правильно ставить ногу при беге, растягиваться", - пояснила студентка.

Реализация проекта "Приоритет - здоровье" в детских оздоровительных центрах продолжится. Специалисты ТМУ и студенты планируют выезжать к школьникам в течение всего учебного года.