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В День города тюменские автобусы изменят схемы и расписание маршрутов

Общество, 17:23 28 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схемы и расписание движения маршрутов изменят тюменские автобусы в День города, 29 июля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С учетом проведения праздничных мероприятий и салюта, для обеспечения транспортного обслуживания населения маршруты №№ 1, 2, 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 28, 30, 39, 47, 48, 51, 54, 55, 73, 89, 96 будут работать в особом режиме. C 22 часов до полуночи работа автобусов по указанным маршрутам будет организована с наименьшим плановым интервалом движения.

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# автобусы , маршрут

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