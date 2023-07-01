В День города тюменские автобусы изменят схемы и расписание маршрутов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схемы и расписание движения маршрутов изменят тюменские автобусы в День города, 29 июля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С учетом проведения праздничных мероприятий и салюта, для обеспечения транспортного обслуживания населения маршруты №№ 1, 2, 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 28, 30, 39, 47, 48, 51, 54, 55, 73, 89, 96 будут работать в особом режиме. C 22 часов до полуночи работа автобусов по указанным маршрутам будет организована с наименьшим плановым интервалом движения.