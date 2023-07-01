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Обновленный сквер Болгаро-Советской дружбы откроют в Тюмени 30 июля

Общество, 19:14 28 июля 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Обновленный сквер Болгаро-Советской дружбы откроют в рамках празднования дня рождения Тюмени 30 июля, сообщает администрация города.

Благоустройство близится к завершению. Сейчас там полным ходом идут посадочные работы.

28 июля волонтеры, в числе которых студенты, преподаватели, аспиранты, даже абитуриенты Государственного аграрного университета Северного Зауралья под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора вуза Людмилы Лящевой высадили саженцы многолетних растений. Здесь появились спирея, седум, лилейники, тысячелистники.

Клумбы созданы по проекту ландшафтного дизайнера, члена Союза ландшафтных дизайнеров Марии Пестряковой. Необходимо время, чтобы растения прижились, окрепли, но уже сегодня видно, как преобразился сквер.

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# День города , скверы

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