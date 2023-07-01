Семьи участников СВО возглавили V парад красных машин в Тюмени

| Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Ведущие хореографы России проводят для тюменцев танцевальные мастер-классы

120 красных машин, а также три мотоцикла и двухэтажный экскурсионный автобус приняли участие в ярком и масштабном флешмобе в Тюмени. Возглавили колонну 22 автомобиля семей участников СВО.

29 июля город отмечает свой 437 день рождения. Глава Тюмени Руслан Кухарук поздравил горожан с праздником и дал старт юбилейному, пятому параду красных машин.

"Это праздник, который создают сами тюменцы, люди, которые живут здесь. Есть полюбившиеся проекты, без которых мы не представляем этот день. Один из них – парад красных машин от радио "Красная армия. Поучаствовать в акции приезжают гости из других городов. Поздравляю с Днем города, спасибо, что вы любите его, а Тюмень любит вас!" - подчеркнул глава.

| Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия"

Поток красных машин стартовал ровно в 12 часов, публика приветствовала колонну криками и аплодисментами, участники пробега отвечали разномастными сигналами клаксонов. Особенно теплых аплодисментов удостоилась старейшина отечественного автопрома – красная "копейка", приехавшая в гости из соседней Курганской области.

| Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия"

По словам пиар-директора медиахолдинга "Радио Западной Сибири" Юлианны Вагановой, особенностью парада стало участие в нем 22 семей участников СВО. Они проехали во главе праздничной автоколонны. Попутно для них провели экскурсию.

| Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия"

"Раньше билеты на красный автобус разыгрывались среди слушателей "Красной Армии", в этом году решили устроить праздник для жен и детей наших защитников. Некоторые из бойцов сейчас находятся в зоне проведения спецоперации", - рассказала она.

Она отнесла к новшествам и то, что маршрут впервые закольцевали – машины стартовали от технопарка, проехали до ул. Челюскинцев, завернули на ул. Ленина и вернулись на исходную точку.

Участница парада Анна Котова узнала о мероприятии из социальных сетей и приехала на праздник вместе с подругами.

"Такое грандиозное событие я не могла пропустить. Думаю, если бы машина могла говорить, то одобрила бы мое решение. Красный – цвет любви и денег, после парада нам точно повезет и в том и в другом", - поделилась девушка.

| Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия"

На площади у технопарка продолжается грандиозная пятичасовая программа. Для гостей поет тюменский исполнитель GOARTUR, он уже исполнил свой знаменитый кавер "Иностранец". На главной сцене в режиме нон-стоп работает выездная студия "Красной Армии", предусмотрены прямые включения.

Действуют несколько интерактивных локаций и беспроигрышная лотерея. Тюменцы с удовольствием участвуют в развлечениях и получают заслуженные призы.

Инна Кондрашкина