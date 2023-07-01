Ведущие хореографы России проводят для тюменцев танцевальные мастер-классы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ведущие хореографы России проводят для тюменцев танцевальные мастер-классы на фестивале "Танцующий город", который проходит на центральной площади в День города, 29 июля. Тюменцев учат русскому танцу, аргентинскому танго, лезгинке, бачате, балету, вальсу, хип-хопу, брейку и другому.

Участниками могут стать все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Кроме это, тренеры "Формэйшн Вера" покажут весь масштаб своего нового проекта "Формэйшн Вера Дети".

"На трех площадках пройдет по шесть мастер-классов различных направлений. От народного до татарского. В завершение фестиваля хореографы, учившие тюменцев, покажут номера в своих направлениях на главной сцене", — рассказал корреспонденту "Тюменской линии" один из организаторов фестиваля Павел Посохов.

Площадку "Танцующий город" также посетили губернатор Тюменской области Александр Моор и глава города Руслан Кухарук. Их сразу же обступили дети и взрослые с просьбами сфотографироваться.

Для детей в этот день организовали различные игры, викторины и мастер-классы по изготовлению сувениров в технике "твистинг", маракасов, декорированию сумок, созданию фигур из воздушных шаров и многое другое. Особой популярностью пользуется роспись бумажных пакетов.

"Мы по трафаретам красками делаем на бумажных пакетах достопримечательности города. Это мост Влюбленных, паровоз и надпись "Я люблю Тюмень". Не ожидали, что окажется такой спрос. Праздник только недавно начался, а пакеты уже закончились, но скоро привезут еще", — поделилась Татьяна Сухарева, которая проводит мастер-класс.

Праздник завершится в 20 часов 30 минут масштабным гала-концертом. Специальным гостем станет артист лейбла певицы Бьянки – ArTur из Москвы.

Виктория Макарова