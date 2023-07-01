Тюменцы могут посетить татарское подворье и узнать об истории народа на Сабантуе

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Посетить татарское подворье, посмотреть на состязания силачей и узнать больше об истории народа могут посетители Сабантуя, приуроченного к празднованию 437-летия Тюмени. Яркое событие развернулось в парке Заречный 29 июля.

В числе почетных гостей исполняющий обязанности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин поздравил собравшихся в парке с 437-й годовщиной со дня основания Тюмени. Подобные праздники, по его мнению, имеют важное объединяющее значение.

"В это непростое время, когда наши отцы, сыновья и братья отстаивают суверинитет нашей страны, наши недоброжделатели пытаются вселить в нас неуверенность, раздор. Проводя такие праздники, мы демонстрируем, что мы не останавливаемся, двигаемся вперед, сильны и дружны. Сегодня мы в очередной раз это демонстрируем", — сказал он со сцены.

Для зрителей подготовили насыщенную концертную программу. В парке национальное подворье открыли гости из Тукаевского района Татарстана. В пространстве, стилизованном под татарскую деревню, был представлены быт людей в старину.

На входе внимание посетителей привлекает кузнец Рафаэль Валиев из Набережных Челнов. Гость из Татарстана показывает, как создаются кованые изделия. Художественной ковкой мужчина занимается 10-12 лет. Показывая на розы из металла, мастер говорит, что некоторые люди хотят, чтобы цветы у них стояли вечно. Процесс ковки очень интересен тюменцам, но попробовать себя в нем им не разрешают в целях безопасности.

Чуть дальше посетителям площадки демонстрируют процесс создания муки. Молодой человек Ильназ Ибрагимов из с. Старый Дрюш Тукаевского района показывал, как раньше проходил обмолот зерна с помощью специального орудия, которое называется цеп.

В "доме" на этой же поляне можно увидеть прялки, женские тюбетейки, гармошки. Здесь же можно угоститься чаем, блинами и сладостями.

"Раньше женщины занимались рукоделием. Здесь можно увидеть вышитые рушники, наволочки, передники. Я сегодня занимаюсь тамбурной вышивкой. Это настоящая татарская вышивка. Все, что отличает татар от других национальностей, все отражено в нашем доме", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующая библиотекой Централизованной библиотечной системы Тукаевского района Республики Татарстан Рамиля Сагдеева.

С историей татарского народа гостей знакомят и представители Ембаевского сельского музея. Учреждение культуры более 10 лет принимает участие в праздновании Сабантуя. Музей находится в 18 км от Тюмени. Побывать в нем и посмотреть подлинные предметы одежды, возраст которых перевалил за 150 лет, может любой желающий. "Мы привезли сюда частичку наших экспозиций. Это предметы быта — маслобойка, ступница, прялка — , тюбетейки, калфаки. На стене представлена наша славная традиция, связанная с сохранением историчкеских корней, — составление родословных. В музее собрана целая коллекция родословных", — рассказала хранитель музейных фондов Ембаевского сельского музея Нэля Файзуллина.

Также отдельное внимание на Сабантуе уделано спортивным состязаниям. Одно из них — всероссийский открытый турнир по силовому экстриму "Самый сильный человек Тюменской области", организованный региональной Федерацией силового экстрима . Состязания собрали сильнейших атлетов России. Им предстоит выполнить нестандартные упражнения и показать свою силу.

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Инна Пахомова