Греческое печенье, казачий хлеб и имбирные пряники представили на фестивале "Хлебный базар" в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Национальное греческое печенье, казачий хлеб и имбирные пряники предлагают тюменцам на фестивале "Хлебный базар", который открылся на Цветном бульваре в Тюмени в День города, 29 июля.

Представители компании "Югорский пряник" выделяются среди своих коллег по цеху кокошниками и нарядами. Участники из Югорска проводят мастер-классы для всех желающих. "Мы приехали из Ханты-Мансийского автономного округа по приглашению администрации Тюмени. Сами выпекаем эти пряники, поставляем их в 27 пекарен округа. Приеменяем пищевой принтер, также расписываем самостоятельно, выпускаем и 3D-пряники — объемные композиции", — рассказала руководитель и организатор мастер-классов по росписи пряников Ольга Созыкина.

Пекарня "Казачий хлеб" заинтересовала тюменцев хлебом, выпеченным по старорусским рецептам. "Семь лет печем хлеб на хмелевых заквасках. Сегодня очень популярны хлеб "Сибирский" и черный ржаной", — рассказала индивидуальный предприниматель Анна Романова.

Греческая пекарня "Лазарос" представила национальное греческое печенье — када, бублики кулури. Здесь также можно было увидеть оливки, масла, брускетты. Пекари используют только натуральные ингредиенты.

Всего более десятка компаний и предпринимателей представили около 320 хлебобулочных и кондитерских изделий.

Инна Пахомова