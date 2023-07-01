Ремесленники из разных городов России стали участниками народного гулянья "Тюмень мастеровая"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Ремесленники из разных городов страны стали участниками народного гулянья "Тюмень мастеровая", которое развернулось на Цветном бульваре в Тюмени в день празднования 437-летия города, 29 июля. Гости праздника смогли погрузиться в атмосферу русской старины.

На площадке "Русская горница" установлена палатка, стилизованная под старый деревянный дом, в нем гостей встречают с хлебом и солью. Пройдя дальше гости попадают в локацию, где можно стать участниками различных мастер-классов. Руководитель студии творчества "МУУР" ("Мастерская универсального утилитарного рукоделия"— прим.ред.) и "Белочка-умелочка" Татьяна Клыкова создавала с горожанами на настольном ткацком станке фитоковрики из ароматных трав. "Высыхая, они отдают свой аромат на протяжении двух-трех лет. Использловали полынь, бархатцы, тысячелистник, пижму. Часть трав растет у меня на огороде. За некоторыми езжу в экологически чистые места, в поля. Такие коврики можно использовать в бане, сауне, квартире", — поделилась Татьяна Клыкова.

На втором станке в технике ткачества горожане могли создать сувенир в виде магнита с наличниками.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Вязальщицы Ольга Лякина и Татьяна Полок представили нестандартные шапки и тапки с мордочками зверей, глазами героев мультфильмов. "Шапочки пользуются хорошим спросом. Их покупают туристы, иностранцы. Приезжают к нам из Санкт-Петербурга и говорят: "У нас в Питере такого нет". Покупали москвичи, жители Дальнего Востока. Недавно две шапки уехали в Биробиджан", — рассказала мастерица Ольга Лякина.

Идея создавать нескучные вещи, как их называет сама мастерица, пришла после того, как пятилетний внук вернулся из Крыма в шапке, стилизованной под хамелеона. Мальчик не хотел расставаться с ней, зимой надевал на свою тонкую шапочку, летом носил одну. Тогда Ольга Лякина подумала, почему бы ей не заняться этим, поскольку что внуку нравятся такие вещи.

Антон Ажермачев привез из Тобольска традиционные деревянные игрушки и музыкальные инструменты, сделанные своими руками, — окарины. Здесь можно увидеть мазыкскую игрушку, особенность создания которой заключается в том, что она рубится топором. Есть и фигурки медведей, таких когда-то вырезали айны.

"Птиц счастья" развесил у своей палатки мастер Андрей Чарков из Нижней Тавды. Это оберег, говорит мужчина, занимающийся художественной обработкой древесины. Есть предание о том, как в одной архангельской деревне однажды заболел ребенок. Знахари не могли ему помочь. Отец мальчика сделал из щепы птицу, которую повесил над кроватью сына. После этого, согласно преданию, болезнь отступила. Несмотря на старинное происхождение, птица и сегодня хорошо вписывается в любой интерьер.

Авторскую керамику представили супруги Елена и Андрей Колмогоровы из Кургана. Они отметили, что им понравилась организация праздника и доброжелательные люди. На фестиваль гости из другого региона привезли посуду, вазы и украшения. Здесь же на гончарном круге любой желающий мог попробовать себя в этом деле.

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Инна Пахомова